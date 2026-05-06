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Entre de bonnes mains

Sylvain Hawawini

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Mon chien se souvient-il vraiment de moi ? Comment gérer un déménagement ? Quels sont les besoins spécifiques des nouveaux animaux de compagnie (NAC) ? Nos animaux sont-ils plus heureux à la campagne ? De quelle manière adapter l'environnement d'un animal senior ? Comment faire face au deuil animalier ? Aimer son animal ne suffit pas toujours à assurer sa bonne santé. Encore faut-il le comprendre. De l'adoption à la fin de vie, le vétérinaire Sylvain Hawawini nous aide à décrypter leurs signaux. Grâce à ses conseils cliniques, il nous accompagne au jour le jour pour mieux vivre avec nos chiens, chats et autres NAC : un animal heureux apaise son propriétaire.

Par Sylvain Hawawini
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Sylvain Hawawini

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Elevages domestiques

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Entre de bonnes mains

Sylvain Hawawini

Paru le 06/05/2026

272 pages

Jean-Claude Lattès

19,00 €

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