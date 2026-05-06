Entre de bonnes mains

Mon chien se souvient-il vraiment de moi ? Comment gérer un déménagement ? Quels sont les besoins spécifiques des nouveaux animaux de compagnie (NAC) ? Nos animaux sont-ils plus heureux à la campagne ? De quelle manière adapter l'environnement d'un animal senior ? Comment faire face au deuil animalier ? Aimer son animal ne suffit pas toujours à assurer sa bonne santé. Encore faut-il le comprendre. De l'adoption à la fin de vie, le vétérinaire Sylvain Hawawini nous aide à décrypter leurs signaux. Grâce à ses conseils cliniques, il nous accompagne au jour le jour pour mieux vivre avec nos chiens, chats et autres NAC : un animal heureux apaise son propriétaire.