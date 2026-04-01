Deux soeurs en fuite, un seul espoir : trouver les lycornes ! Victime d'une malédiction, la jeune Blandine voit sa peau verdir lentement : quand la marque atteindra son visage, elle perdra l'esprit. Pour la sauver, sa soeur Jehanne s'engage dans une quête désespérée vers le Bois d'Argent, le légendaire territoire des lycornes, seules capables de guérir les maux les plus sombres. Mais les lycornes ne sont pas des créatures douces et dociles : elles sont sacrées, sauvages et redoutables. Et surtout, elles haïssent les humains.