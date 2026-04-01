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Lycornes

Aurélie Wellenstein, Beatrice Penco Sechi

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Deux soeurs en fuite, un seul espoir : trouver les lycornes ! Victime d'une malédiction, la jeune Blandine voit sa peau verdir lentement : quand la marque atteindra son visage, elle perdra l'esprit. Pour la sauver, sa soeur Jehanne s'engage dans une quête désespérée vers le Bois d'Argent, le légendaire territoire des lycornes, seules capables de guérir les maux les plus sombres. Mais les lycornes ne sont pas des créatures douces et dociles : elles sont sacrées, sauvages et redoutables. Et surtout, elles haïssent les humains.

Par Aurélie Wellenstein, Beatrice Penco Sechi
Chez Drakoo

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Auteur

Aurélie Wellenstein, Beatrice Penco Sechi

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Lycornes

Aurélie Wellenstein, Beatrice Penco Sechi

Paru le 01/04/2026

64 pages

Drakoo

16,90 €

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Scannez le code barre 9782382332962
9782382332962
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