On veut du rab !

Il n'y a pas qu'au restaurant que la gastronomie peut nourrir les convives et restaurer les âmes. Alors que rien ne le prédestinait aux fourneaux, Martin Planchaud a trouvé sa place dans un contre-modèle singulier : la restauration collective. C'est avec la conviction que nos repas pris en commun traduisent notre manière de faire société que le jeune chef envisage sa cuisine. Et si la cantine nous permettait enfin de comprendre ce que l'on mange et qui nous sommes ? De Paris à New York, des grandes tablées de la Villa Médicis à Rome aux cantines scolaires japonaises, Martin Planchaud dresse un manifeste savoureux et joyeux pour repenser notre modèle alimentaire et notre éducation culinaire.