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Comment écrire une bonne histoire

Lionel Tran

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Beaucoup d'entre nous aimeraient savoir comment raconter une bonne histoire, que ce soit pour écrire un scénario, un livre, créer une story accrocheuse sur Instagram, captiver son auditoire professionnel ou son enfant au moment du coucher. Car même si nous dévorons jusqu'à 30 histoires par jour - via les films, les séries, les romans, les podcasts, les jeux vidéo, les réseaux sociaux -, nous n'en connaissons pas les ressorts. En s'appuyant sur trois histoires emblématiques (littérature classique, cinéma et manga), Lionel Tran nous offre une initiation ludique à l'art narratif. Personnages, structures d'histoires, univers, genres, tropes... Il fournit toutes les clés et surtout une méthode pour créer pas à pas une bonne histoire, une histoire qui fait ressentir des émotions puissantes et qu'on ne peut oublier. Que vous soyez lecteur, spectateur, auteur, enseignant, communicant, parent ou entrepreneur, vous apprendrez enfin comment capter l'attention et transmettre vos idées tout en touchant le public. Scénariste de BD, romancier et animateur d'ateliers d'écriture pendant plus de dix ans, Lionel Tran a fondé en 2014 le premier centre de formation à la narration de France : Les Artisans de la Fiction. Il a interviewé plus de 250 auteurs, éditeurs et professeurs de narration à travers le monde pour comprendre comment ils se sont formés, les techniques qu'ils mettent en oeuvre et comment ils transmettent leur savoir-faire.

Par Lionel Tran
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Lionel Tran

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Scénario, synopsis

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Comment écrire une bonne histoire

Lionel Tran

Paru le 01/04/2026

208 pages

Nouveau monde Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782380948196
9782380948196
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