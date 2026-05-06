Victor a disparu. Tous les mercredis depuis le divorce, l'enfant est raccompagné par son père chez sa mère. Il aime prendre l'ascenseur tout seul et, par jeu, il appuie sur les boutons, s'arrêtant sur chaque palier avant d'atteindre celui de sa mère, au dernier étage. Mais, ce jour-là, la porte s'ouvre sur une cabine vide. Comment peut-on se volatiliser entre le rez-de-chaussée et le cinquième étage d'un immeuble ?? C'est ce qu'essaient de comprendre la commissaire Jeanne Péroni et la capitaine Pauline Brézulier, amies et collègues complices qui vont avoir treize jours pour tenter par tous les moyens de retrouver Victor. Où est-il ?? Est-il encore dans l'immeuble ?? A-t-il été enlevé? ? UN THRILLER QUI SE LIT COMME UNE COURSE CONTRE LA MONTRE : DES LA PREMIERE PAGE, LE DECOMPTE EST LANCE.