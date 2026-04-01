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J'ai capturé Eichmann

Rafael Eitan

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Argentine, 1960. Une voiture roule à toute vitesse dans les rues de Buenos Aires. A l'intérieur se trouvent quatre agents secrets israéliens et leur prisonnier : l'un des criminels de guerre les plus notoires de l'Allemagne nazie. Les agents du Mossad doivent ramener Adolf Eichmann en Israël pour qu'il soit jugé pour ses crimes. Le chef de cette ambitieuse mission est Rafael "Rafi" Eitan. Dans ces mémoires, Rafi Eitan raconte l'histoire de sa vie et de sa carrière en tant que soldat d'élite et maître espion. Il décrit comment, à l'adolescence, il a fait passer clandestinement des réfugiés juifs en Palestine au sein de l'unité Palmach et comment, en tant qu'espion du Mossad, il a nagé dans les égouts pour faire sauter une station radar britannique, ce qui lui a valu le surnom de "Rafi le puant". Il a également joué un rôle dans l'affaire Ben Barka, disparition mystérieuse en 1965 à Paris, du célèbre opposant au roi marocain Hassan II. Il rejoignit dans les années 1970 le Shabak (Sécurité intérieure) dont il était responsable des opérations et fut aussi impliqué en 1981 dans la préparation de l'opération Opéra : la destruction du réacteur nucléaire Osirak en Irak. La carrière d'espion d'Eitan s'est finalement terminée par son implication dans l'affaire du recrutement controversé de Jonathan Pollard, qui a suscité un débat particulièrement tendu sur les relations d'Israël avec les Etats-Unis. Riche récit d'opérations menées par les organisations militaires et de renseignement israéliennes, cet ouvrage est incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Mossad et à l'audacieuse opération de capture d'Adolf Eichmann. Rafi Eitan (1926-2019) était un espion israélien, agent du Mossad durant plus de trente ans, jusqu'en 1985.

Par Rafael Eitan
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Rafael Eitan

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Espionnage

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J'ai capturé Eichmann

Rafael Eitan

Paru le 01/04/2026

368 pages

Nouveau monde Editions

10,90 €

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