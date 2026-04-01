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#Roman francophone

Blondie

Petit à Petit

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Blondie est un album qui sort un peu du modèle du Docu-BD Petit à Petit. Après une introduction d'une vingtaine de planches sur la naissance du groupe et centrée sur Debbie Harry et Chris Stein, les deux fondateurs, se suivent les interprétations en illustration puis en BD de dix chansons de leur répertoire. C'est une bande dessinée qui fait la part belle à la créativité et à l'inspiration, et qui rend un hommage coloré à ce groupe pionnier du mouvement punk dans les années 1970. Il se finit par une postface de Victor Bockris auteur anglais ayant vécu principalement aux Etats-Unis, et connu pour ses biographies d'artistes et de musiciens, notamment du mouvement punk, comme Lou Reed, Patti Smith et, bien sûr, Blondie. Pionnier du mouvement punk new-yorkais dans les années 1970, Blondie a su se démarquer par son mélange des genres et sa flamboyante chanteuse, Debbie Harry. Avec ses tubes "Call Me", "Heart of Glass", "One Way or Another" et "The Tide is High", le groupe joue avec les styles punk, rock, disco et même reggae ! Après une carrière foudroyante qui a donné naissance à six albums, le groupe se reforme à la fin des années 1990 et tourne encore aujourd'hui ! Dans ce Docu-BD, découvrez la création du groupe par ses deux fondateurs, Debbie Harry et Chris Stein, puis les interprétations en illustration et en BD de dix chansons de leur répertoire. Le tout est ponctué de pages documentaires rédigées par Victor Bockris, célèbre biographe de musiciens punk.

Par Petit à Petit
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Petit à Petit

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

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Blondie

Petit à Petit

Paru le 01/04/2026

Editions Petit à Petit

21,90 €

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Scannez le code barre 9782380463897
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