Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

The Whisperer

Anita Rigins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les secrets détruisent le coeur. La ville de Cinder Town regorge d'hommes et de femmes dangereux, qui grouillent dans les moindres recoins. On raconte qu'un simple murmure du Chuchoteur peut nous faire devenir le roi du monde... ou mourir dans d'affreuses souffrances. Plongé dans l'ombre, Hush manipule la ville et ses habitants d'une main de maître sans que rien ni personne ne se mette en travers de son chemin. Quant à Ashlyn, elle a choisi de se ranger et de devenir une honnête citoyenne, laissant derrière elle son passé trouble. Employée dans une galerie d'art, elle allie sa passion pour les oeuvres uniques à sa volonté de rester sage. Jusqu'à ce que sa meilleure amie, qu'elle avait perdue de vue, se mette en danger et finisse entre les mains des mauvaises personnes. Si Ashlyn veut la libérer, le prix à payer est simple : elle doit approcher et espionner Hush, tout en priant pour que jamais, il ne chuchote une promesse mortelle à son oreille.

Par Anita Rigins
Chez Editions ESI

|

Auteur

Anita Rigins

Editeur

Editions ESI

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Whisperer par Anita Rigins

Commenter ce livre

 

The Whisperer

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

526 pages

Editions ESI

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267978
9782371267978
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.