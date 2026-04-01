The Whisperer

Les secrets détruisent le coeur. La ville de Cinder Town regorge d'hommes et de femmes dangereux, qui grouillent dans les moindres recoins. On raconte qu'un simple murmure du Chuchoteur peut nous faire devenir le roi du monde... ou mourir dans d'affreuses souffrances. Plongé dans l'ombre, Hush manipule la ville et ses habitants d'une main de maître sans que rien ni personne ne se mette en travers de son chemin. Quant à Ashlyn, elle a choisi de se ranger et de devenir une honnête citoyenne, laissant derrière elle son passé trouble. Employée dans une galerie d'art, elle allie sa passion pour les oeuvres uniques à sa volonté de rester sage. Jusqu'à ce que sa meilleure amie, qu'elle avait perdue de vue, se mette en danger et finisse entre les mains des mauvaises personnes. Si Ashlyn veut la libérer, le prix à payer est simple : elle doit approcher et espionner Hush, tout en priant pour que jamais, il ne chuchote une promesse mortelle à son oreille.