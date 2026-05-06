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Carnet gourmand pour apaiser le SOPK

Amina Blouet Sellal, WellnessMina

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Plus d'une femme sur 10 souffre du SOPK (syndrome des ovaires polykystiques), mais peu savent qu'une nutrition adaptée aide à réduire les symptômes et à mieux vivre au quotidien. Même hors de ce diagnostic, les bouleversements hormonaux que rencontrent les femmes au cours de leur vie peuvent trouver une réponse dans la nutrition hormonale. L'autrice a connu, comme beaucoup de femmes, des problèmes hormonaux qui l'ont amenée, après une errance médicale, à s'intéresser à la cuisine saine et anti-inflammatoire. Elle dispense son expertise sur les réseaux afin d'aider les femmes à améliorer leur équilibre hormonal naturellement. " Manger comme une femme " , ça veut dire être à l'écoute de son corps, savoir interpréter ses symptômes, et considérer sa cuisine comme sa trousse de secours. Reprendre le contrôle de son énergie et de son corps, c'est une révolution qui se joue dans l'assiette, en rependant le lien entre nourriture et santé. .

Par Amina Blouet Sellal, WellnessMina
Chez Marabout

|

Auteur

Amina Blouet Sellal, WellnessMina

Editeur

Marabout

Genre

Diététiques

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Carnet gourmand pour apaiser le SOPK

Amina Blouet Sellal, WellnessMina

Paru le 06/05/2026

159 pages

Marabout

17,90 €

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