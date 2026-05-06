Rides aux éclats

Clotilde, 47 ans, jongle entre ses deux filles et son travail. Pétillante et pleine de vie, elle a cette rare capacité à voir la vie en rose derrière le gris. Pourtant, quand son médecin lui diagnostique une arthrose sévère, l'annonce la frappe comme un couperet et toutes ses convictions basculent : elle est bien trop jeune ! Ce choc déclenche chez elle une remise en question existentielle. Alors qu'elle en parle avec ses amis "les Folles" – Caroline, Gaspard et Luxia –, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à connaître les premiers signes du temps. Ni une ni deux, elle leur propose un "plan vieillesse" pour prendre le taureau par les cornes. Commence alors une série d'expériences et de défis. Entre situations cocasses, dépassement de soi, déceptions, injonctions de la société, et la vie qui suit son court, l'aventure est loin d'être une sinécure. Qui aura le dernier mot : la vieillesse ou Clothilde ?