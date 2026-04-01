Sentiers d'Emilie autour de Luchon

Direction les montagnes pyrénéennes, au coeur lesquelles Emilie vous propose 25 balades autour de Bagnères-de-Luchon, la reine des Pyrénées. Partons en escapade sur les hauteurs de la Haute-Garonne, à proximité immédiate avec l'Espagne. Entre station thermale, station de ski, lacs d'altitude, cascades et alpages, prenons un grand bol d'air frais. A un rythme tranquille, nous irons humer l'humus et la résine vers le gouffre d'Enfer, passerons sous la tour de Castel Blancat, cheminerons sur les hauteurs de Bagnères-de-Luchon, découvrirons la source d'Argelès mais aussi Fronsac et sa chapelle d'Esputs, vagabonderons entre Cier et Montmajou, suivrons les chemins des ourses (torrents) en Barousse. Il nous sera même possible de faire le tour de Superbagnères pour admirer les pics environnants : Maupas, Maladata et autres seront au rendez-vous. Au final ? : l'émotion en partage, l'expérience modeste mais irremplaçable de la marche où le regard se livre à des envolées radieuses vers des sommets à plus de 3 ? 000 mètres.