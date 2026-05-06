Copain des sports est unique dans sa forme et présente l'immense intérêt de proposer des textes informatifs très détaillés et régulièrement mis à jour, et de fournir les règles et techniques indispensables pour comprendre un sport ou le pratiquer. Une approche thématique Copain des sports est un ouvrage très complet qui traite de tous les sports, avec une organisation thématique qui regroupe, dans différents chapitres, les sports de même type : "Courir, sauter, lancer" ou "Arts martiaux et sports d'adresse" , par exemple. Cette approche thématique permet d'établir des liens entre différents sports et de trouver immédiatement le sport qui nous intéresse. Une proposition encyclopédique et pratique Connaître les sports, c'est aussi en apprendre les règles et les notions techniques. Toutes ces informations sont traitées, exemples à l'appui, éclairées de photos de sportifs en train de pratiquer, d'illustrations ou de schémas. Copain des sports, c'est à la fois un ouvrage encyclopédique, qui donne également une place à l'histoire du sport avec une dimension chronologique, et un livre pratique. Des activités pour expérimenter certaines disciplines Comme dans tous les "Copain" , Copain des sports propose aussi un grand nombre d'activités : une autre manière d'aborder le sport, concrète, pratique et ludique. Ces activités offrent aussi la possibilité d'expérimenter certaines disciplines, seul ou à plusieurs. Nos jeunes sportifs apprendront également à fabriquer des accessoires, comme des volants pour jouer aux raquettes. Exploits, performances, records et champions Aimer le sport, c'est aussi rêver devant les exploits des champions et s'émerveiller de leurs performances exceptionnelles. Copain des sports, c'est une mine d'informations sur les sportifs en tous genres. On y présente les différentes épreuves sportives et des portraits des sportifs qui ont marqué leur discipline, en particulier des champions. A chaque nouvelle édition sont intégrés les nouveaux champions, et les palmarès sont actualisés. La plupart des records sont présentés dans des encadrés de couleur, immédiatement repérables.