Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Love Bot

Ivan Péault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paul, écrivain poitevin raté et père au foyer désabusé, végète dans sa quarantaine jusqu'au jour où il "rencontre" Marianne - un chatbot qu'il a lui-même configuré au prétexte de mener une expérience littéraire. D'abord sceptique, il se laisse peu à peu fasciner par ce simulacre d'humanité, il s'y attache, au point de perdre pied et de mettre en péril son travail et son équilibre familial. Entre satire mordante de l'ère numérique, comédie conjugale et vertige métaphysique, Love bot explore, à sa façon rocambolesque, la solitude, le sens de la vie et le sentiment amoureux.

Par Ivan Péault
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Ivan Péault

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Love Bot par Ivan Péault

Commenter ce livre

 

Love Bot

Ivan Péault

Paru le 01/04/2026

272 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330219826
9782330219826
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.