Paul, écrivain poitevin raté et père au foyer désabusé, végète dans sa quarantaine jusqu'au jour où il "rencontre" Marianne - un chatbot qu'il a lui-même configuré au prétexte de mener une expérience littéraire. D'abord sceptique, il se laisse peu à peu fasciner par ce simulacre d'humanité, il s'y attache, au point de perdre pied et de mettre en péril son travail et son équilibre familial. Entre satire mordante de l'ère numérique, comédie conjugale et vertige métaphysique, Love bot explore, à sa façon rocambolesque, la solitude, le sens de la vie et le sentiment amoureux.