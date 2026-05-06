Une amitié aigre-douce

La poisse... Parmi tous les collèges dans lesquels Nikki aurait pu tomber pour l'échange scolaire organisé par son établissement, il aura fallu qu'elle tombe dans celui de sa pire ennemie. La seule et l'unique : Mackenzie. Mais contrairement à ce que Nikki aurait pensé, à North Hampton Hills, ce n'est pas son ennemie jurée qui fait la loi. Impossible, mais pourtant vrai, il existe là-bas quelqu'un d'encore plus peste qu'elle ! Notre grosse nouille préférée arrivera-t-elle à survivre à cette semaine qui s'annonce pleine de galères ? Un nouveau collège pour Nikki Découvre, en même temps que Nikki, un nouveau collège (pour la semaine) où elle devra non seulement affronter Mackenzie, mais également une peste PIRE que son ennemie jurée. Une série au succès qui ne faiblit pas Le Journal d'une grosse nouille se vend toujours aussi bien, et ce, même après plus de dix ans d'existence. Cette série continue, encore et encore, de faire rire les jeunes lectrices. "C'est une série qui fait rire les enfants : drôle et bon esprit". - Yvrick, libraire "Nikki la nouille est un peu la cousine cachée du dégonflé". - Delphine, libraire "Les romans sont prenants et super faciles à lire ! J'ai même oublié d'éteindre la lumière pour arriver au bout ! " - Laura, 11 ans