Ravi est aspirant officier sur l'Archimède, ultime refuge de l'humanité dans l'espace depuis près de sept générations. Comme tous les passagers, Ravi se tient prêt pour le Jour de l'Inversion, lorsque les réacteurs inverseront leur propulsion afin d'amorcer la descente vers l'Etoile-Cible. Mais tout bascule lorsqu'il aperçoit, par un hublot, une jeune femme qui flotte dans l'espace sans combinaison et qui semble vouloir entrer en contact avec lui. Le destin de l'humanité n'est peut-être pas celui qu'on leur a toujours fait croire. Ravi plonge alors dans les entrailles du système pour comprendre les raisons de leur exode près de deux siècles auparavant. A la veille de l'Inversion tant attendue, le destin de la Septième Génération est sur le point de chavirer. Thriller intergalactique et initiatique, Inversion s'attaque au trope du vaisseau générationnel et ouvre tous les sas.