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#Roman étranger

Dieu.0

Sigrídur Hagalín Björnsdottir

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Sigfús, poète en perte de repères, croit avoir trouvé Dieu. Isabella, adolescente en quête de sens, cherche des mots pour exprimer ses émotions. Andri Már, journaliste sans emploi, se lance dans une nouvelle aventure professionnelle. Leurs destins s'entrelacent avec celui de deus Technologies, une entreprise innovante qui ambitionne de créer une ia religieuse, bouleversant ainsi les frontières entre croyance, algorithmie et humanité. Sigríður Hagalín Björnsdóttir offre une réflexion poignante sur la valeur humaine dans le monde numérique.

Par Sigrídur Hagalín Björnsdottir
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Sigrídur Hagalín Björnsdottir

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature islandaise

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Dieu.0

Sigrídur Hagalín Björnsdottir trad. Eric Boury

Paru le 01/04/2026

224 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782330219291
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