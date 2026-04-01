Sigfús, poète en perte de repères, croit avoir trouvé Dieu. Isabella, adolescente en quête de sens, cherche des mots pour exprimer ses émotions. Andri Már, journaliste sans emploi, se lance dans une nouvelle aventure professionnelle. Leurs destins s'entrelacent avec celui de deus Technologies, une entreprise innovante qui ambitionne de créer une ia religieuse, bouleversant ainsi les frontières entre croyance, algorithmie et humanité. Sigríður Hagalín Björnsdóttir offre une réflexion poignante sur la valeur humaine dans le monde numérique.