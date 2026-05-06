Chouette Espagnol 5e LV2 (A1 vers A2)

Le cahier d'entraînement Espagnol 5e pour réviser les points clés du programme et s'entraîner à l'écrit comme à l'oral. Avec 150 exercices corrigés, des ressources audio et un livret parents détachable ! Sur chaque thème du nouveau programme de grammaire en Espagnol 5e - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices progressifs - Des conseils pour comprendre et réussir A intervalles réguliers Des exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer sa compréhension orale, avec des compléments audio. Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés - Des informations sur le programme - Des conseils pour aider votre enfant dans son travail Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en langues vivantes