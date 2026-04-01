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Insectopolis

Peter Kuper

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Si les insectes disparaissaient... l'environnement s'effondrerait dans le chaos. Insectopolis explore les 400 millions d'années d'histoire des insectes sur notre Terre, mais aussi celle de leur découverte et de leurs relations complexes aux humains. Véritable tour de force visuel témoignant d'une érudition à couper le souffle, c'est tout à la fois une bande dessinée et un ouvrage scientifique. Insectopolis transforme notre regard sur le monde et les milliards de minuscules créatures qui grouillent et bourdonnent autour de nous. C'est une oeuvre graphique immersive qui nous plonge dans un monde où les bousiers naviguent grâce aux étoiles, les libellules préhistoriques de la taille d'un faucon chassent leurs proies et les moustiques changent le cours de l'histoire humaine. Insectopolis remet l'humanité à sa place : tolérée sur une planète faite par et pour les insectes.

Par Peter Kuper
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Peter Kuper

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Divers

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Insectopolis

Peter Kuper trad. Anne Steiger

Paru le 01/04/2026

264 pages

Actes Sud Editions

28,90 €

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Scannez le code barre 9782330218577
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