Rédaction 5e

Le cahier d'entraînement en rédaction conforme au nouveau programme de Français 5e. Pour améliorer son expression et acquérir progressivement une plus grande aisance à l'écrit. Dans chaque chapitre du cahier - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices d'expression écrite, avec des aides pour comprendre et réussir - Des travaux de rédaction guidés Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices - Des idées et conseils pour les rédactions proposées Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en Anglais