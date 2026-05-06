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Rédaction 5e

Anne-Marie Gorson-Tanguy, Alexandra Pulliat

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Le cahier d'entraînement en rédaction conforme au nouveau programme de Français 5e. Pour améliorer son expression et acquérir progressivement une plus grande aisance à l'écrit. Dans chaque chapitre du cahier - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices d'expression écrite, avec des aides pour comprendre et réussir - Des travaux de rédaction guidés Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices - Des idées et conseils pour les rédactions proposées Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en Anglais

Par Anne-Marie Gorson-Tanguy, Alexandra Pulliat
Chez Hatier

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Auteur

Anne-Marie Gorson-Tanguy, Alexandra Pulliat

Editeur

Hatier

Genre

Français 5e

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Rédaction 5e

Anne-Marie Gorson-Tanguy, Alexandra Pulliat

Paru le 06/05/2026

80 pages

Hatier

6,30 €

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