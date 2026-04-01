Le duc règle ses comptes

Pour échapper aux chaînes du mariage, Nellie Young a volontairement ruiné sa propre réputation des années plus tôt. Désormais, elle se consacre exclusivement aux plaisirs nocturnes, comme embrasser dans l'océan un bel inconnu... qui se révèle être le duc de Lockwood ! Tout le monde dit qu'il est le parfait gentleman, modeste et aimable - en bref, ennuyeux à mourir. Mais lors de ce baiser au clair de lune, il a surpris Nellie par sa fougue. Elle seule connaît l'ardeur qui se cache derrière l'apparence irréprochable de Lockwood, et elle compte bien le rendre encore plus fou de désir...