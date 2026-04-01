Après des années à exercer en tant qu'officier du renseignement pour l'armée britannique, Simon Duval retourne en Angleterre, espérant donner un sens nouveau à son existence. Là-bas, il rencontre la veuve de son cousin, Suzanne. Malgré son titre de comtesse, celle-ci vit désormais dans une grande pauvreté. Pour la sauver de cette situation difficile, Simon lui propose un mariage blanc. Mais alors que se profile la menace d'une nouvelle guerre, tous deux s'aperçoivent qu'une union dépourvue de sentiments n'est pas ce qui les rendra heureux...