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#Roman francophone

L'espion

Mary Jo Putney

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Après des années à exercer en tant qu'officier du renseignement pour l'armée britannique, Simon Duval retourne en Angleterre, espérant donner un sens nouveau à son existence. Là-bas, il rencontre la veuve de son cousin, Suzanne. Malgré son titre de comtesse, celle-ci vit désormais dans une grande pauvreté. Pour la sauver de cette situation difficile, Simon lui propose un mariage blanc. Mais alors que se profile la menace d'une nouvelle guerre, tous deux s'aperçoivent qu'une union dépourvue de sentiments n'est pas ce qui les rendra heureux...

Par Mary Jo Putney
Chez J'ai lu

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Auteur

Mary Jo Putney

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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L'espion

Mary Jo Putney

Paru le 01/04/2026

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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Scannez le code barre 9782290429556
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