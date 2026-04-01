Le retour d'un Fortune ; Ennemis et fiancés

Le retour d'un Fortune, Allison Leigh Fraîchement arrivé à Austin où il souhaite s'installer, Grayson Fortune engage la belle Billie Pemberton pour le guider dans ses recherches de maison. Entre eux l'attirance est immédiate, mais Grayson garde ses distances : il n'est pas homme à s'engager et refuse de briser le coeur de Billie. Cependant, peu à peu, elle parvient à percer ses défenses et s'évertue à lui prouver qu'il est fait pour l'amour et la famille... Ennemis et fiancés, Jules Bennett Lana est folle de rage... Carson vient de remporter la présidence du Texas Cattleman's Club, poste qu'elle convoitait ! Pire, à la suite d'un quiproquo, les voilà fiancés ! Contraints de résoudre leurs différends et cette affaire insensée, ils font un pacte : ils feront semblant d'être en couple durant un mois, puis ils annonceront leur rupture. Mais Lana se prend à éprouver une attirance incontrôlable pour son ennemi... Romans réédités