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Français 8e Harmos

Véronique Virzi-Roustan, Virzi-roustan-v

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Le cahier de référence conforme au Plan d'études romand pour accompagner votre enfant dans sa 7e Primaire et consolider ses apprentissages en Français, grâce à plus de 26 leçons et 140 exercices. Pour chaque leçon : " J'apprends " : un rappel clair et visuel de la règle de Français. " Je m'entraîne " : des exercices pour progresser. " Je relève le défi " : une dictée pour mettre en application chaque apprentissage. + tous les corrigés détaillés sur un livret détachable.

Par Véronique Virzi-Roustan, Virzi-roustan-v
Chez Hatier

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Auteur

Véronique Virzi-Roustan, Virzi-roustan-v

Editeur

Hatier

Genre

Français

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Français 8e Harmos

Véronique Virzi-Roustan, Virzi-roustan-v

Paru le 06/05/2026

68 pages

Hatier

10,82 €

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Scannez le code barre 9782401120181
9782401120181
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