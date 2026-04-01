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#Roman francophone

Mariage entre ennemis

Lorraine Hall

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Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! "Epousez-moi". Jamais Serena n'aurait imaginé prononcer ces mots fatals devant Luciano Ascione, son pire ennemi. Et pourtant, pour sauver leurs entreprises respectives, tous deux n'ont d'autre choix que de s'allier. Bientôt fiancée à Luciano, Serena s'étonne de lui trouver un charme irrésistible, malgré ses manières exaspérantes et cette arrogance insupportable. Ne risque-t-elle pas de perdre le sommeil et la raison dans ce mariage arrangé ?

Par Lorraine Hall
Chez Harlequin

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Auteur

Lorraine Hall

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Mariage entre ennemis

Lorraine Hall

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280525756
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