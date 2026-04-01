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Menace en ligne ; Un dernier secret

Nichole Severn, Maggie Wells

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Menace en ligne, Maggie Wells Série "Les enquêteurs du web" - Tome 1/2 Ils traquent le crime derrière leur écran Cara Beckett, copropriétaire d'une application sur le point d'être cotée en Bourse, sera bientôt multimillionnaire. Mais la jeune femme subit un harcèlement numérique constant et décide de se ressourcer en famille. En chemin pour l'Arkansas, elle est alors victime d'une tentative d'enlèvement ! Chargé de l'enquête, l'agent Wyatt Dawson se montre résolu à protéger la jolie blonde d'une menace qui n'a rien de virtuel... Un dernier secret, Nichole Severn Ava, j'ai besoin de votre aide. Macie Barclay était sur le point de quitter Battle Mountain... et l'identité qui a été la sienne depuis six ans. Mais c'est compter sans l'inspecteur Riggs Karig. Riggs et ses yeux bleus qu'elle reconnaît aussitôt. Son ami d'enfance sait ce qu'elle fuit depuis si longtemps... Hélas, Macie ne peut l'aider. Car, si elle lui révèle son secret, il la détestera comme elle se déteste elle-même.

Par Nichole Severn, Maggie Wells
Chez Harlequin

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Auteur

Nichole Severn, Maggie Wells

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Menace en ligne ; Un dernier secret

Nichole Severn, Maggie Wells

Paru le 01/04/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280525541
9782280525541
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