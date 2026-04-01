Danser entre nos silences

Pauline est sage, discrète, affiche toujours un sourire poli. Agathe est explosive, impulsive, constamment dans le conflit. Leurs différences ne les ont jamais empêchées de tout partager, y compris leur rêve le plus cher : devenir danseuses étoiles. Pourtant, à la veille des auditions pour l'école de l'Opéra de Paris, Agathe abandonne la danse et disparaît sans un mot de la vie de Pauline... Leur amitié semble définitivement brisée mais, alors qu'elles pensaient ne jamais se revoir, les voilà contraintes de se côtoyer le temps d'un séjour en Bretagne. Malgré les blessures et les silences, parviendront-elles à surmonter ce qui les a séparées ?