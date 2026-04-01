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#Album jeunesse

Waldemar Patatarte, presque chevalier

Christine Beigel, Agnès Ernoult

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Au royaume de Ventredodu, le roi est gardé par les valeureux chevaliers de la Tarte sucrée... et par le presque chevalier Waldemar Patatarte. Depuis tout petit, il rêve de devenir chevalier. Ou poète. Il s'est entrainé pour les deux. Mais pour l'instant, au royaume de Ventredodu, tous les yeux sont tournés vers P'tit Chou, le bébé du roi qui pleure tout le temps. La solution arrive d'un pays voisin : une tétine ! Mais le maki catta de compagnie du roi vole la tétine et s'enfuit. C'est une quête pour notre presque chevalier ! Waldemar Patatarte arrivera-t-il à rapporter la tétine magique ? C'est sans compter sur l'ogresque granouille à grande bouche, le terrible monstre du Chocolac et le dragon que Patatarte devra affronter... Une quête burlesque et déjantée dans un univers gourmand et épique !

Par Christine Beigel, Agnès Ernoult
Chez Editions Didier

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Auteur

Christine Beigel, Agnès Ernoult

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Waldemar Patatarte, presque chevalier

Christine Beigel, Agnès Ernoult

Paru le 01/04/2026

36 pages

Editions Didier

13,90 €

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Scannez le code barre 9782278130894
9782278130894
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