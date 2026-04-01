Waldemar Patatarte, presque chevalier

Au royaume de Ventredodu, le roi est gardé par les valeureux chevaliers de la Tarte sucrée... et par le presque chevalier Waldemar Patatarte. Depuis tout petit, il rêve de devenir chevalier. Ou poète. Il s'est entrainé pour les deux. Mais pour l'instant, au royaume de Ventredodu, tous les yeux sont tournés vers P'tit Chou, le bébé du roi qui pleure tout le temps. La solution arrive d'un pays voisin : une tétine ! Mais le maki catta de compagnie du roi vole la tétine et s'enfuit. C'est une quête pour notre presque chevalier ! Waldemar Patatarte arrivera-t-il à rapporter la tétine magique ? C'est sans compter sur l'ogresque granouille à grande bouche, le terrible monstre du Chocolac et le dragon que Patatarte devra affronter... Une quête burlesque et déjantée dans un univers gourmand et épique !