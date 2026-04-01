Les ruines et la lumière

"Ici, au milieu de cette terre dévastée, il ne se passe pas une journée sans que nous prions pour la paix. Ni sans que nous remercions le Seigneur de veiller sur nos vies et sur nos âmes". En dépit d'une existence précaire au milieu d'un monde détruit, en dépit des bombardements, de la maladie et de la mort... Pas question pour le père Gabriel Romanelli d'abandonner à leur sort ses paroissiens et sa petite église miraculeusement épargnée par les bombardements, au coeur de Gaza. Ce prêtre isolé et courageux, qui risque chaque jour sa vie pour accueillir et veiller sur tous les réfugiés cherchant abri et réconfort, livre un témoignage universel, bouleversant et terriblement humain. Là où il n'y a plus que ruines et poussière, subsiste une lumière... Un document unique qui touchera le coeur de tous ceux qui aspirent à l'espoir et à la paix entre les hommes. Le père Gabriel Romanelli est le curé de la paroisse catholique de la Sainte-Famille, à Gaza. Cet Argentin, membre de la congrégation du Verbe Incarné, est un prêtre missionnaire : il se consacre aux Chrétiens d'Orient, dont il parle parfaitement la langue, l'arabe. Depuis 2019, il vit à Gaza. Il a vécu la guerre du 7 octobre auprès de ses paroissiens. Guillaume de Dieuleveult est journaliste au service international du Figaro. Entre 2022 et 2025, il a été le correspondant de ce journal à Jérusalem et, à ce titre, a couvert la guerre déclenchée par l'attaque terroriste du 7 octobre 2023.