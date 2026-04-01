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#Roman francophone

Stella et Hortense

Clarisse Sabard

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A Londres, Stella, qui porte sa famille à bout de bras depuis trop longtemps, rêve d'ouvrir des chambres d'hôtes à la campagne. Aussi, lorsqu'elle reçoit un mystérieux message de sa grand-tante récemment décédée, elle saisit cette occasion de prendre du temps pour elle. Direction Les Agapanthes, la villa normande dont elle a hérité avec ses cousines, et où un tableau ayant appartenu à sa grand-mère, Hortense, a disparu. Quelques jours à peine après son arrivée, elle découvre un carton sur le pas de la porte. A l'intérieur, un kaléidoscope, une boîte à bijoux vide et des lettres écrites par Hortense dans sa jeunesse. De mannequin à photographe, de Paris à Londres en passant par New York, c'est une femme au courage infini qui se dévoile entre les lignes. Et si le mystère du tableau cachait bien d'autres secrets ? Une fresque familiale éblouissante, remplie de mystères et de rebondissements. France Dimanche. Une véritable saga à la française. Ce deuxième tome confirme le talent de conteuse de Clarisse Sabard. Corse Matin.

Par Clarisse Sabard
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Clarisse Sabard

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Stella et Hortense

Clarisse Sabard

Paru le 01/04/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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