Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ruralités, terrains d'avenir

Dylan Buffinton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Problème à gérer, territoire en déclin ou décor figé : la ruralité a longtemps été caricaturée, parfois idéalisée, coincée entre nostalgie et condescendance. Elle a rarement été pensée pour ce qu'elle est réellement : un espace vivant, multiple, traversé par les grandes transformations de notre temps. Elle n'est pas en retard sur l'histoire, mais explore, bien au contraire, de nouvelles réponses face au dérèglement climatique, aux fractures sociales, aux tensions démocratiques et aux mutations économiques. C'est la conviction que porte cet ouvrage, issu des échanges de l'Estivale de Meymac, première grande rencontre nationale consacrée au futur des campagnes (organisée en juillet 2025 par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation Jean-Jaurès). Chercheurs, responsables politiques, élus locaux, acteurs associatifs et acteurs de terrain croisent ici leurs voix. Trop souvent séparées, rarement mises en dialogue, elles composent pourtant un récit polyphonique, exigeant et concret, qui refuse les simplifications comme les effets de mode. Dès lors, il s'agit non pas d'offrir des solutions clés en main, mais d'ouvrir des perspectives, d'éclairer des trajectoires et de poser une question centrale : et si une part décisive de l'avenir français s'inventait déjà hors des métropoles ? Un livre pour celles et ceux qui veulent comprendre autrement les territoires, dépasser les clichés et penser les ruralités non comme un héritage du passé, mais comme un levier d'avenir.

Par Dylan Buffinton
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Dylan Buffinton

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Géographie rurale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ruralités, terrains d'avenir par Dylan Buffinton

Commenter ce livre

 

Ruralités, terrains d'avenir

Dylan Buffinton

Paru le 06/05/2026

168 pages

Editions Le Bord de l'eau

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385192730
9782385192730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.