Ruralités, terrains d'avenir

Problème à gérer, territoire en déclin ou décor figé : la ruralité a longtemps été caricaturée, parfois idéalisée, coincée entre nostalgie et condescendance. Elle a rarement été pensée pour ce qu'elle est réellement : un espace vivant, multiple, traversé par les grandes transformations de notre temps. Elle n'est pas en retard sur l'histoire, mais explore, bien au contraire, de nouvelles réponses face au dérèglement climatique, aux fractures sociales, aux tensions démocratiques et aux mutations économiques. C'est la conviction que porte cet ouvrage, issu des échanges de l'Estivale de Meymac, première grande rencontre nationale consacrée au futur des campagnes (organisée en juillet 2025 par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Fondation Jean-Jaurès). Chercheurs, responsables politiques, élus locaux, acteurs associatifs et acteurs de terrain croisent ici leurs voix. Trop souvent séparées, rarement mises en dialogue, elles composent pourtant un récit polyphonique, exigeant et concret, qui refuse les simplifications comme les effets de mode. Dès lors, il s'agit non pas d'offrir des solutions clés en main, mais d'ouvrir des perspectives, d'éclairer des trajectoires et de poser une question centrale : et si une part décisive de l'avenir français s'inventait déjà hors des métropoles ? Un livre pour celles et ceux qui veulent comprendre autrement les territoires, dépasser les clichés et penser les ruralités non comme un héritage du passé, mais comme un levier d'avenir.