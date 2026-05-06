Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Bloom Tome 9

Saka Mikami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour fi lles de bonne famille, Kikyô. Alors qu'ils profi tent de leur première sortie en amoureux depuis la fi n des grandes vacances, ils sont aperçus par quatre fi lles de Kikyô. Inquiètes pour leur camarade, les lycéennes se montrent fortement opposées à cette relation. Mais grâce à la présence de Madoka Yuzuhara, une jeune fi lle qui ne porte aucun préjugé aux élèves de Chidori, elles décident tout de même de rencontrer Rintarô... Le fossé profondément ancré entre les deux écoles serait-il sur le point d'être comblé ? Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !

Par Saka Mikami
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Saka Mikami

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bloom Tome 9 par Saka Mikami

Commenter ce livre

 

Bloom Tome 9

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 06/05/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384967070
9782384967070
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.