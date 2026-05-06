Bloom Tome 9

Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour fi lles de bonne famille, Kikyô. Alors qu'ils profi tent de leur première sortie en amoureux depuis la fi n des grandes vacances, ils sont aperçus par quatre fi lles de Kikyô. Inquiètes pour leur camarade, les lycéennes se montrent fortement opposées à cette relation. Mais grâce à la présence de Madoka Yuzuhara, une jeune fi lle qui ne porte aucun préjugé aux élèves de Chidori, elles décident tout de même de rencontrer Rintarô... Le fossé profondément ancré entre les deux écoles serait-il sur le point d'être comblé ? Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !