La Recette

Miki, jeune femme cantonaise vivant àb Paris, fascinée par la mémoire culinaire française, découvre un carnet ancien signé du mystérieux Henry Cornil. Elle se lance alors dans une quête inattendue : retrouver la trace d'un dessert oublié - la tarte aux pralines roses - et, à travers elle, celle de chefs qui ont fait de la cuisine un art de vivre, de penser, d'aimer. Des bistrots parisiens aux tables étoilées jusqu'à la Grèce, sa quête du goût juste et du geste vrai lui révélera ce que signifie réellement "bien manger" : un acte d'amour et de beauté. Bruno Verjus, chef autodidacte doublement étoilé au Michelin, signe ici son premier roman.