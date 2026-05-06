Voler - Exploits de l'aviation

Repousser les limites, s'élever plus haut, plus loin, plus vite, c'est à ça que se résume ce rêve humain, fou, absurde, fabuleux : voler ! Dans ce Docu-BD, passionnez-vous pour les destins de Clément Ader, l'ingénieur qui a fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air, Louis Blériot, le premier aviateur à avoir traversé la Manche, Chuck Yeager, le premier à avoir passé le mur du son, découvrez l'aventure de l'aéropostale ou encore les premières batailles aériennes et gardez un oeil vers le futur, avec l'avion solaire.