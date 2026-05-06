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#Roman francophone

Voler - Exploits de l'aviation

Tony Lourenço, Albert Azoulai

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Repousser les limites, s'élever plus haut, plus loin, plus vite, c'est à ça que se résume ce rêve humain, fou, absurde, fabuleux : voler ! Dans ce Docu-BD, passionnez-vous pour les destins de Clément Ader, l'ingénieur qui a fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air, Louis Blériot, le premier aviateur à avoir traversé la Manche, Chuck Yeager, le premier à avoir passé le mur du son, découvrez l'aventure de l'aéropostale ou encore les premières batailles aériennes et gardez un oeil vers le futur, avec l'avion solaire.

Par Tony Lourenço, Albert Azoulai
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Tony Lourenço, Albert Azoulai

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

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Voler - Exploits de l'aviation

Tony Lourenço, Albert Azoulai

Paru le 08/07/2026

128 pages

Editions Petit à Petit

19,90 €

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