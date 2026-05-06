Voler - Exploits de l'aviation

Repousser les limites, s'élever plus haut, plus loin, plus vite, c'est à ça que se résume ce rêve humain, fou, absurde, fabuleux : voler ! Dans ce Docu-BD, passionnez-vous pour les destins de Clément Ader, l'ingénieur qui a fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air, Louis Blériot, le premier aviateur à avoir traversé la Manche, Chuck Yeager, le premier à avoir passé le mur du son, découvrez l'aventure de l'aéropostale ou encore les premières batailles aériennes et gardez un oeil vers le futur, avec l'avion solaire.
Par
Tony Lourenço, Albert Azoulai Chez
Editions Petit à Petit
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