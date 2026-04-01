Une odyssée vibrante d'humanité, où le goût aide à réenchanter le monde Miki, jeune femme cantonaise vivant à Paris, est habitée par une fascination singulière pour la mémoire culinaire française. Lorsqu'elle découvre un carnet ancien signé du mystérieux Henry Cornil, elle se lance dans une quête inattendue : retrouver la trace d'un dessert oublié - la tarte aux pralines roses - et, à travers elle, celle de chefs qui ont fait de la cuisine un art de vivre, de penser, d'aimer. Des bistrots parisiens aux tables étoilées jusqu'à la frugalité lumineuse des villages grecs, Miki avance à la recherche d'un goût juste, d'un geste vrai. Chemin faisant, elle explore ce que signifie réellement "bien manger" : un geste d'amour et de beauté. Avec La Recette, Bruno Verjus signe un premier roman sensuel et érudit, où la cuisine devient une langue universelle, capable de dire le temps, la mémoire et le bonheur partagé. Chef doublement étoilé au Michelin, Bruno Verjus a exercé de nombreux métiers à travers le monde, notamment en Asie, avant de s'imposer en autodidacte parmi les grandes voix de la gastronomie mondiale contemporaine. Il est également l'auteur de l'essai L'Art de nourrir (Flammarion).