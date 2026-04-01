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Le Petit Prince fragile

Jeanne Sterkers

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Dans un royaume lointain vit un petit prince, minuscule et surtout très fragile, surprotégé par ses Reines-Mères. Eenlevé par trois brigandes, il découvre le monde extérieur et commence à s'épanouir. Mais sa jolie aventure se complique lorsque l'inquiétude de ses Reines-Mères se réalise : à la suite d'une chute, le Petit Prince fragile se brise en mille morceaux... Heureusement, les Brigandes vont réussir à le réparer en s'inspirant de la méthode ancestrale du Kintsugi : grâce à un peu d'or, les plus grandes blessures rendent les êtres encore plus précieux et uniques...

Par Jeanne Sterkers
Chez Albin Michel

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Auteur

Jeanne Sterkers

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

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Le Petit Prince fragile

Jeanne Sterkers

Paru le 01/04/2026

44 pages

Albin Michel

14,90 €

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