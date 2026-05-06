Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Mothers

Umi Kusahara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un homme se débattant avec sa relation complexe à sa mère, qu'il a abandonnée après son départ pour l'université, une jeune fille élevant un petit oiseau après l'avoir sauvé, une soeur apprenant à laisser le frère dont elle s'est toujours occupé faire ses propres choix... Mothers, première oeuvre de l'autrice Umi Kusahara, explore les thèmes de l'amour, de la maternité et du deuil. Ce recueil de douze nouvelles illustre avec justesse les différentes facettes de l'expérience humaine et des relations intrafamiliales.

Par Umi Kusahara
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Umi Kusahara

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mothers par Umi Kusahara

Commenter ce livre

 

Mothers

Umi Kusahara

Paru le 27/05/2026

Le Lézard Noir

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782353484652
9782353484652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.