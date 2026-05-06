Un homme se débattant avec sa relation complexe à sa mère, qu'il a abandonnée après son départ pour l'université, une jeune fille élevant un petit oiseau après l'avoir sauvé, une soeur apprenant à laisser le frère dont elle s'est toujours occupé faire ses propres choix... Mothers, première oeuvre de l'autrice Umi Kusahara, explore les thèmes de l'amour, de la maternité et du deuil. Ce recueil de douze nouvelles illustre avec justesse les différentes facettes de l'expérience humaine et des relations intrafamiliales.