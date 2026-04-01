Poker menteur

Deux hommes retrouvés nus, empoisonnés au GHB après avoir raflé le jackpot, laissent derrière eux un mystère glaçant. Aucune trace, aucun témoin. La commandante Isabelle Le Peletier et son équipe piétinent, jusqu'à ce qu'une silhouette sur trottinette les entraîne vers l'impensable ! Samuel Avonne, flic traumatisé et reclus depuis des mois, voit dans cette enquête une chance inattendue de rédemption. Mais, en acceptant de s'infiltrer dans une partie de poker clandestine, il ignore qu'il est devenu la proie d'un piège habilement conçu. La vérité explosera-t-elle à temps pour sauver Avonne, ou la manipulation détruira-t-elle toute l'équipe ? Dans ce jeu-là, chacun bluffe, tout le monde ment. Mais, au bout de la nuit, quelqu'un devra bien payer la note.