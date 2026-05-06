Un futur proche... Les Etats-Unis se sont figés sous le poids des désastres climatiques. La moitié du territoire est engloutie sous les flots, l'autre s'est muée en désert stérile. Dans ces paysages dévastés, les troubles civils s'enveniment. Le milliardaire John Brandt l'avait anticipé : il avait investi son argent usé de toute son influence pour se préparer au grand e ondrement. Aujourd'hui, Brandt, sa famille et son équipe de sécurité ont trouvé refuge dans le Sanctuaire, un bunker souterrain, immense manoir de luxe enfoui sous la terre aride des Grandes Plaines. Mais ils ne sont pas seuls. A la surface, un groupe mené par Grady et les siens est prêt à tout pour survivre. Alors que la tension monte à l'intérieur comme à l'extérieur du Sanctuaire, les lignes de bataille se dessinent : entre ceux qui n'ont rien et ceux qui possèdent tout, entre la décence et l'opportunisme, entre la vie et la mort. A ce jeu, tout le monde est perdant.