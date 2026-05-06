Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Sanctuaire

James Cleary

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un futur proche... Les Etats-Unis se sont figés sous le poids des désastres climatiques. La moitié du territoire est engloutie sous les flots, l'autre s'est muée en désert stérile. Dans ces paysages dévastés, les troubles civils s'enveniment. Le milliardaire John Brandt l'avait anticipé : il avait investi son argent usé de toute son influence pour se préparer au grand e ondrement. Aujourd'hui, Brandt, sa famille et son équipe de sécurité ont trouvé refuge dans le Sanctuaire, un bunker souterrain, immense manoir de luxe enfoui sous la terre aride des Grandes Plaines. Mais ils ne sont pas seuls. A la surface, un groupe mené par Grady et les siens est prêt à tout pour survivre. Alors que la tension monte à l'intérieur comme à l'extérieur du Sanctuaire, les lignes de bataille se dessinent : entre ceux qui n'ont rien et ceux qui possèdent tout, entre la décence et l'opportunisme, entre la vie et la mort. A ce jeu, tout le monde est perdant.

Par James Cleary
Chez Gallmeister

|

Auteur

James Cleary

Editeur

Gallmeister

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sanctuaire par James Cleary

Commenter ce livre

 

Sanctuaire

James Cleary trad. Laura Derajinski

Paru le 06/05/2026

496 pages

Gallmeister

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351784075
9782351784075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.