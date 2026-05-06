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L'âge d'or de la Formule 1

Pete Biro, George Levy

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Revivez l'ère qui a défini la Formule 1 moderne. Un ouvrage pour célébrer l'âge d'or de la Formule 1 (1958-1882), une période où ce sport s'est défini et enrichi grâce à des évolutions techniques et des innovations technologiques sans précédent. Une époque où l'on retrouve toutes les grandes écuries : Ferrari, Lotus, McLaren, Cooper, ainsi que des pilotes de légende tels que Jim Clark, Mario Andretti, Jackie Stewart, Chris Amon, John Surtees, Dan Gurney, et bien d'autres. Le grand photographe Pete Biro emmène le lecteur au coeur des plus grandes des courses à travers le monde. Plus de 300 images saisies au plus près de l'action - dont la plupart inédites - dévoilent l'évolution de la technologie, de la compétition et des styles de pilotage qui ont transformé ce sport à jamais, ainsi que les hommes visionnaires qui en furent les artisans. Une superbe rétrospective qui entraîne le lecteur dans un virage à grande vitesse à travers l'ère la plus passionnante de la F1, marquée par l'audace et les prises de risques.

Par Pete Biro, George Levy
Chez Glénat

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Auteur

Pete Biro, George Levy

Editeur

Glénat

Genre

Formule 1

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L'âge d'or de la Formule 1

Pete Biro, George Levy trad. Serge Cordey

Paru le 13/05/2026

240 pages

Glénat

39,95 €

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