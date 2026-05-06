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Les maux d'en bas

Dahl ellen Støkken, Ellen Stokken Dahl

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Confier ses problèmes de santé est chose assez courante. Confier ses problèmes de santé sexuelle est chose autrement délicate, difficile. C'est trop intime. Trop honteux. Pourtant les infections sexuellement transmissibles touchent des millions de personnes. Pour aborder ces sujets sans préjugés, sans tabous, rien ne vaut la compagnie de la docteure Ellen Stokken Dahl. Originale et passionnée, elle conçoit ses consultations comme des enquêtes et se penche sur chaque femme, chaque homme et chaque maladie avec simplicité, habileté et parfois même avec humour. Elle nous entraîne sur la piste des infections les plus courantes ou les plus redoutées - la gonorrhée, l'herpès, les verrues génitales, la syphilis, la trichomonase, la chlamydiose, les morpions, le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus, la mycoplasmose, la gale, le VIH et le sida - et des traitements les plus performants. Elle partage avec nous ses observations minutieuses et cette manière qu'elle a de poser un diagnostic : mi-Hercule Poirot, mi-Dr Watson. Au passage, elle nous plonge aussi dans l'histoire tumultueuse de la vie sexuelle et de la médecine à travers les âges. Nous entrons dans l'ouvrage surpris par le naturel de cette médecin venue du froid. Nous poursuivons la lecture captivés. Et nous en sortons instruits, rassurés, beaucoup plus conscients et beaucoup moins coincés. Avec des réponses à toutes nos questions silencieuses.

Par Dahl ellen Støkken, Ellen Stokken Dahl
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Dahl ellen Støkken, Ellen Stokken Dahl

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

MST - Sida

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Les maux d'en bas

Dahl ellen Støkken, Ellen Stokken Dahl trad. Hélène Hervieu

Paru le 06/05/2026

224 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

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