Le système électrique en France

Véritable synthèse des enjeux techniques et économiques de l'électricité, cet ouvrage offre un panorama clair et complet du système électrique français et des défis à venir dans le contexte de la transition énergétique. Il expose les principes essentiels qui structurent le réseau : fonctionnement du système électrique, diversité des modes de production (nucléaire, renouvelables, fossiles), organisation des réseaux de transport et de distribution, ou encore problématiques liées au stockage. En montrant comment les lois physiques façonnent les mécanismes économiques, il décrypte aussi les coûts, les marchés de gros et de détail, ainsi que les enjeux de régulation.