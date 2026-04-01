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Le système électrique en France

Jean-Paul Hulot, Jacques Percebois

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Véritable synthèse des enjeux techniques et économiques de l'électricité, cet ouvrage offre un panorama clair et complet du système électrique français et des défis à venir dans le contexte de la transition énergétique. Il expose les principes essentiels qui structurent le réseau : fonctionnement du système électrique, diversité des modes de production (nucléaire, renouvelables, fossiles), organisation des réseaux de transport et de distribution, ou encore problématiques liées au stockage. En montrant comment les lois physiques façonnent les mécanismes économiques, il décrypte aussi les coûts, les marchés de gros et de détail, ainsi que les enjeux de régulation.

Par Jean-Paul Hulot, Jacques Percebois
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-Paul Hulot, Jacques Percebois

Editeur

Dunod

Genre

Electricité générale

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Le système électrique en France

Jean-Paul Hulot, Jacques Percebois

Paru le 01/04/2026

208 pages

Dunod

19,90 €

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Scannez le code barre 9782100893676
9782100893676
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