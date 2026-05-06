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#Roman francophone

Roman national

Marc Biancarelli

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En 1564, le bouillant condottière Sampiero d'Ornano, chef de mercenaires, débarque en Corse pour y rallumer les feux de la rébellion. Son rêve, dans une dernière chevauchée personnelle et rédemptrice, est de délivrer l'île de la domination génoise, quasi unanimement exécrée. Le jeune paysan Fioravante et l'indocile Catalina se voient ainsi entraînés, comme l'ensemble de l'île, dans une geste guerrière où se révéleront, bien loin des rêves de liberté et des nobles aspirations collectives, les pires atrocités et les plus viles trahisons dont est capable l'humanité. Réflexion universelle sur la naissance des nations, sur la langue comme fondement d'un peuple, sur la manière dont les mythes se construisent, Roman national creuse aussi, par sa langue sublime et son souffle prodigieux, la grande question du mal.

Par Marc Biancarelli
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Marc Biancarelli

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Renaissance

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Roman national

Marc Biancarelli

Paru le 06/05/2026

192 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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