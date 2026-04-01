La boîte à outils du e-commerce

Plus de 60 % des Français effectuent leurs achats sur leur smartphone. A l'heure où tout se joue en quelques clics, l'expérience utilisateur devient votre premier levier de conversion. Votre site marchand est-il optimisé pour tous les supports ? Est-il fluide, rapide, engageant ? Cette Boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action : - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondirDans ce livre : - Les méthodes et les techniques indispensables - Les avancées de l'IA générative - Des vidéos ludiquesA jour des évolutions technologiques récentes, cette Boîte à outils vous permettra de concevoir un site marchand performant et rentable. Elle intéressera en particulier les responsables e-commerce, marketing et commerciaux, les webmasters, les chefs de projet et les entrepreneurs, ainsi que les étudiants. Christian Delabre est l'un des spécialistes du e-commerce en France : il a notamment collaboré à la conception, au développement et au lancement des premiers sites marchands de grandes entreprises internationales. Il intervient aujourd'hui pour le compte de grands groupes en tant qu'expert indépendant. Il est également formateur auprès d'instituts de formation et d'écoles de commerce. Rendez-vous sur le site https : //www. dunod. com/ pour lire la page 189.