La boîte à outils de la facilitation et de la co-construction

Idées ignorées ? Réunions ennuyeuses ? Négativité rampante ? Mobilisez les équipes et développez leur intelligence collective à l'aide de ce guide complet et ludique. Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action : - des fiches outils directement opérationnelles au quotidien ; - une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel ; - des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir. Les + du livre : - des études de cas et des interviews de professionnels ; - des vidéos d'approfondissement et des auto-évaluations ; - des posters à imprimer. Enrichie par des outils dédiés aux nouvelles méthodes de facilitation et au rôle de l'IA, cette deuxième édition vous permettra de créer, d'animer et d'améliorer vos ateliers. Particulièrement claire, elle intéressera les facilitateurs, formateurs, coachs, managers, consultants, intrapreneurs et chefs de projet ou d'entreprise, ainsi que les étudiants. L'auteur : Emmanuel Brunet est le fondateur de l'Institut du Design Thinking. Il forme et accompagne dirigeants, collaborateurs, formateurs, étudiants, professeurs et créateurs d'entreprise à la facilitation et au design thinking. Il crée et anime des ateliers d'intelligence collective et de co-construction en France et à l'international. L'illustratrice : Anne Monot est ingénieure, coach certifiée et facilitatrice graphique. Elle aide les équipes à mieux travailler ensemble ainsi que les personnes en transition professionnelle. Quel que soit l'accompagnement réalisé, le dessin y prend une grande place, car un dessin vaut 1 000 mots...