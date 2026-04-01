Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La boîte à outils de la facilitation et de la co-construction

Emmanuel Brunet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Idées ignorées ? Réunions ennuyeuses ? Négativité rampante ? Mobilisez les équipes et développez leur intelligence collective à l'aide de ce guide complet et ludique. Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action : - des fiches outils directement opérationnelles au quotidien ; - une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel ; - des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir. Les + du livre : - des études de cas et des interviews de professionnels ; - des vidéos d'approfondissement et des auto-évaluations ; - des posters à imprimer. Enrichie par des outils dédiés aux nouvelles méthodes de facilitation et au rôle de l'IA, cette deuxième édition vous permettra de créer, d'animer et d'améliorer vos ateliers. Particulièrement claire, elle intéressera les facilitateurs, formateurs, coachs, managers, consultants, intrapreneurs et chefs de projet ou d'entreprise, ainsi que les étudiants. L'auteur : Emmanuel Brunet est le fondateur de l'Institut du Design Thinking. Il forme et accompagne dirigeants, collaborateurs, formateurs, étudiants, professeurs et créateurs d'entreprise à la facilitation et au design thinking. Il crée et anime des ateliers d'intelligence collective et de co-construction en France et à l'international. L'illustratrice : Anne Monot est ingénieure, coach certifiée et facilitatrice graphique. Elle aide les équipes à mieux travailler ensemble ainsi que les personnes en transition professionnelle. Quel que soit l'accompagnement réalisé, le dessin y prend une grande place, car un dessin vaut 1 000 mots...

Par Emmanuel Brunet
Chez Dunod

|

Auteur

Emmanuel Brunet

Editeur

Dunod

Genre

Etudes de cas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La boîte à outils de la facilitation et de la co-construction par Emmanuel Brunet

Commenter ce livre

 

La boîte à outils de la facilitation et de la co-construction

Emmanuel Brunet

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100890774
9782100890774
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.