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Autobiographie d'un poulpe

Vinciane Despret

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Ces récits d'anticipation nous plongent au coeur des débats scientifiques d'un futur indéterminé. En naviguant entre essai et fiction, Vinciane Despret crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les araignées nous conjuraient de faire cesser le brouhaha de nos machines ? Quant aux poulpes, adeptes de la métempsychose, peut-être désespèrent-ils de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la pollution des océans ? Et, à bien les observer, les constructions des wombats ne nous offrent-elles pas une formidable leçon de convivialité ? Par cette étonnante expérience de pensée nourrie des plus récentes découvertes scientifiques, l'autrice de Habiter en oiseau pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à d'autres manières d'être humain sur Terre.

Par Vinciane Despret
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Vinciane Despret

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Science-fiction

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Autobiographie d'un poulpe

Vinciane Despret

Paru le 06/05/2026

160 pages

Actes Sud Editions

7,40 €

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