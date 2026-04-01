La boîte à outils des Due diligences

Comment transformer la due diligence en véritable levier de création de valeur ? Quels risques majeurs se cachent derrière les contrats et les chiffres, et comment les révéler à temps ? Comment faire de la data room et du rapport de due diligence des outils décisifs lors de la négociation ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir Vous trouverez dans ce livre : - Des interviews inédites de praticiens - Des exercices pratiques - Des exemples concrets Pensé pour accompagner à la fois acquéreurs et cédants, ce guide pratique vous plongera au coeur des processus de fusions-acquisitions, levées de fonds, LBO ou partenariats stratégiques, avec une méthodologie éprouvée et des outils immédiatement applicables.