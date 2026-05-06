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#Roman francophone

Nord Sentinelle

Jérôme Ferrari

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Pour une banale histoire de bouteille introduite illicitement dans son restaurant, le jeune Alexandre Romani poignarde Alban Genevey au milieu d'une foule de touristes massés sur un port corse. Alban, étudiant dont les parents possèdent une résidence secondaire sur l'île, connaît son agresseur depuis l'enfance. Dès lors, le narrateur, intimement lié aux Romani, remonte la ligne de vie des protagonistes et dessine les contours d'une dynastie de la bêtise et de la médiocrité. Dans une langue vibrante aux accents corrosifs, Jérôme Ferrari questionne le tourisme de masse et inaugure ainsi une réflexion sur l'altérité, prolongée avec Très brève théorie de l'enfer.

Par Jérôme Ferrari
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jérôme Ferrari

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Nord Sentinelle

Jérôme Ferrari

Paru le 06/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

7,70 €

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Scannez le code barre 9782330221034
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