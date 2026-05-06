Nord Sentinelle

Pour une banale histoire de bouteille introduite illicitement dans son restaurant, le jeune Alexandre Romani poignarde Alban Genevey au milieu d'une foule de touristes massés sur un port corse. Alban, étudiant dont les parents possèdent une résidence secondaire sur l'île, connaît son agresseur depuis l'enfance. Dès lors, le narrateur, intimement lié aux Romani, remonte la ligne de vie des protagonistes et dessine les contours d'une dynastie de la bêtise et de la médiocrité. Dans une langue vibrante aux accents corrosifs, Jérôme Ferrari questionne le tourisme de masse et inaugure ainsi une réflexion sur l'altérité, prolongée avec Très brève théorie de l'enfer.