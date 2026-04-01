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#Polar

Minjung

Ian Manook

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Cent quarante mille enfants coréens vendus dans le cadre d'un trafic humain géré et financé par l'Etat. Des dizaines de milliers de "minjungs" traités en parias par la dictature et raflés pour présenter au monde une Corée étincelante lors des J.O. de Séoul en 1988. Deux immenses scandales dont Gangnam va devoir affronter les séquelles, bien des années plus tard. Pas seulement comme ex-flic et ex-mafieux, mais surtout comme survivant. C'est dire s'il va ajouter à sa férocité d'enquêteur déjà ingérable toute la rage et la détermination d'une victime. Ceux qui ont été complices de ces atrocités inhumaines n'ont aucune clémence à attendre de lui. Encore une fois, dans un pays qu'il aime, Manook pointe sa plume là où ça fait mal...

Par Ian Manook
Chez Flammarion

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Auteur

Ian Manook

Editeur

Flammarion

Genre

Romans policiers

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Minjung

Ian Manook

Paru le 01/04/2026

450 pages

Flammarion

22,50 €

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Scannez le code barre 9782080141279
9782080141279
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