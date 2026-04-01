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Désaimer

Fabienne Brugère

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Aimer : tout le monde en sait quelque chose. Mais désaimer ? Dans cet essai intime et philosophique, Fabienne Brugère affronte ce moment que l'on tait : la fin de l'amour. Dispute, ennui, silence, mépris, solitude... Après avoir analysé les signes avant-coureurs du désamour, ses symptômes, ses trahisons et ses passages à l'acte, l'autrice montre que désaimer n'est ni une faute, ni un échec, mais une épreuve - celle de reconnaître que les liens changent et que la fidélité à soi peut l'emporter sur l'illusion du "pour toujours". Films et romans à l'appui, Désaimer bouscule nos certitudes sentimentales et ouvre un espace rare : celui d'une éthique de la séparation.

Par Fabienne Brugère
Chez Flammarion

|

Auteur

Fabienne Brugère

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Désaimer

Fabienne Brugère

Paru le 01/04/2026

240 pages

Flammarion

8,60 €

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Scannez le code barre 9782080140845
9782080140845
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