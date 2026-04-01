Aimer : tout le monde en sait quelque chose. Mais désaimer ? Dans cet essai intime et philosophique, Fabienne Brugère affronte ce moment que l'on tait : la fin de l'amour. Dispute, ennui, silence, mépris, solitude... Après avoir analysé les signes avant-coureurs du désamour, ses symptômes, ses trahisons et ses passages à l'acte, l'autrice montre que désaimer n'est ni une faute, ni un échec, mais une épreuve - celle de reconnaître que les liens changent et que la fidélité à soi peut l'emporter sur l'illusion du "pour toujours". Films et romans à l'appui, Désaimer bouscule nos certitudes sentimentales et ouvre un espace rare : celui d'une éthique de la séparation.