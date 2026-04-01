Capybaras câlins

Partez à l'aventure avec un adorable capybara, calme et affectueux, et tous ses amis ! Un bain relaxant, une balade champêtre, un pique-nique gourmand et même une chorale magique : attrapez vos crayons, installez-vous confortablement et donnez vie à des scènes 100% cozy, pleines de complicité et de douceur. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges